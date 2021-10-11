ضبط 23 مركبة تلاعبت بلوحات الأرقام

الوكيل الاخباري– قال الملازم أول محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، إن حركة السير نشطة منذ ساعات الصباح الباكر تزامنا مع عودة دوام طلبة الجامعات وجاهيا.





بدوره، قال الملازم أول مهدي الحمود من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن هنالك حركة سير نشطة وكثافة مرورية ما بين المحافظات وعمان.



وأوضح أنه تم ضبط مركبات تجاوزت السرعات المقررة على الطرق؛ تمثلت بضبط مركبتين على طريق اربد-عمّان تسيران بسرعة 175 و177 كلم/ الساعة، وضبط مركبة على طريق المطار تسير بسرعة 155 كلم/ الساعة، بالإضافة لضبط مركبة على طريق البحر الميت بسرعة 150 كلم/ الساعة.



وبيّن أنه تم ضبط 23 مركبة تلاعبت بلوحات أرقام المركبات، حيث تم ضبط السائقين وتحويلهم للحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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