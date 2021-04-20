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الثلاثاء، 20-04-2021 10:28 م

ضبط 5 متسولين بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - قال محافظ الزرقاء حجازي عساف إن كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء ضبطت 5 متسولين ذكورا أحدهم حدث، في عدد من المناطق خلال حملاتها اليومية لضبط المتسولين في المحافظة.
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وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان شكاوى وملاحظات وردت حول تواجد المتسولين بالقرب من إشارة حديقة البنك العربي بالزرقاء الجديدة، وإشارة منطقة خو، واشارة السيفوي في الزرقاء الجديدة، ما يسبب ارباكاً للمواطنين وحركة المركبات ويعرضها لحوادث، لافتا الى أن تم ضبط المتسولين المذكورين وتم تسليمهم لمركز أمن الحسين والبتراوي، وما زالت الحملة مستمرة.

 




 

 


 

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