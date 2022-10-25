طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

الوكيل الاخباري - حذر الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية، من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الترابية والرملية، مع سقوط أمطار غزيرة.



وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة، أن العواصف الرملية لها تأثير سيء على صحة الإنسان؛ خاصة المرضى الذين يعانون من أزمات تنفسية من الصغار والكبار، حيث يؤدي استنشاق الغبار والأتربة إلى حدوث صعوبة في التنفس نتيجة لتهيج القصبات الهوائية ومن ثم الشعور بضيق التنفس.



وأشار الطراونة، إلى أن هناك تأثيرات سلبية مباشرة قد يتعرض لها الجهاز التنفسي أثناء العواصف الرملية، خاصة المصابون بأمراض تنفسية مُزمنة مثل: أمراض الربو وحساسية الجيوب الأنفية والإنسداد القصبي المزمن.



ونوه د. الطراونة، أنه عند التعرض بشكل مباشر لهذه الأتربة تؤدي لتهيج في الأغشية المخاطية في المجاري التنفسية مما يتسبب في انتكاسة حالتهم المرضية التي تكون عادة مستقرة منها: تهيج في الربو وتهيج بالقصبات الهوائية.

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