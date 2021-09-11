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السبت، 11-09-2021 01:57 م

طفلان أردنيان يشعلان مواقع التواصل بحادثتين مؤلمتين

تفاؤل شعبي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - انشغل الأردنيون خلال الساعات الماضية بخبر وفاة طفل أثناء لعبه على أرجوحة في منزل ذويه بالحي الشمالي بمحافظة اربد.

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وضّجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر ، حيث الاستياء الشعبي حيال الحادثة التي فجعت بها عائلته ، وأثارت الأردنيين، نتيجة لتفاصيلها المؤلمة.

 

حادثة اعتداء على طالب 

كما وانشغل الأردنيون على مدار يومين، بحادثة اعتداء معلم على أحد الطلاب في محافظة إربد، الأمر الذي استدعى وزارة التربية والتعليم إلى إصدار بيان حول الحادثة، قالت فيه إنه تم الطلب على الفور من مدير التربية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة العقاب البدني الذي مارسه المعلم على الطالب وإرسال نتائج التحقيق إلى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعلم حسب نظام الخدمة المدنية.

 

الواقعة أثارت الاستياء العام حيث المطالبة الشعبية باتخاذ إجراء مناسب بحق المعلم ، حيث أن المعلم تسبب للطالب بنزيف في العين، بعدما ضرب رأسه بالمقعد مرتين متتاليتين، وأكمل اعتداءه بالعصا، على وقع الاستهجان الشعبي حيال الحادثة .

 

 

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