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السبت، 01-05-2021 11:26 ص

طلبة الطب مستاؤون باستثنائهم من نظام ناجح راسب

طب


الوكيل الإخباري -خاص - تصدر وسم # لا_ لاستثناء_الطب عبر منصة تويتر بعد إعلان وزارة التعليم العالي باعتماد العلامات النهائية للطلبة في الجامعات بنظام ناجح/ راسب باستثناء طلبة المرحلة السريرية في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان بحيث يطبق عليهم نظام العلامات النافذ في الجامعة.

وطالب النشطاء من كليات الطب بالجامعات، السبت، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أن يتم مساواتهم بباقي التخصصات بحيث يتم اعتماد امتحاناتهم بنظام ناجح / راسب.

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وأضافوا أنه من الممكن أن يواجهوا مشكلات بالشبكة وأهمها بطء الإنترنت مثلهم مثل باقي الطلبة بكافة التخصصات.


ودعا النشطاء التعليم العالي إعادة النظر بالقرار، والرد على مطالبهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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