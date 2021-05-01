طلبة الطب مستاؤون باستثنائهم من نظام ناجح راسب

الوكيل الإخباري -خاص - تصدر وسم # لا_ لاستثناء_الطب عبر منصة تويتر بعد إعلان وزارة التعليم العالي باعتماد العلامات النهائية للطلبة في الجامعات بنظام ناجح/ راسب باستثناء طلبة المرحلة السريرية في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان بحيث يطبق عليهم نظام العلامات النافذ في الجامعة.
وطالب النشطاء من كليات الطب بالجامعات، السبت، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أن يتم مساواتهم بباقي التخصصات بحيث يتم اعتماد امتحاناتهم بنظام ناجح / راسب.
وأضافوا أنه من الممكن أن يواجهوا مشكلات بالشبكة وأهمها بطء الإنترنت مثلهم مثل باقي الطلبة بكافة التخصصات.
ودعا النشطاء التعليم العالي إعادة النظر بالقرار، والرد على مطالبهم.
طالب الطب يعاني من مشاكل تقطع شبكات الإنترنت كغيره من الطلبة ولذلك فإن ما أوجب الناجح راسب لباقي التخصصات يوجبه لطلاب الطب .#ناجح_راسب_اختياري_حق_لطلاب_الطب#لا_لاستثناء_الطب #مساواة_طلاب_الطب_باقي_التخصصات— Ala' Abu Mwies (@MwiesAla) April 30, 2021
على فكرة اونلاين و ناجح راسب بكج واحد ما بنفصلو #ناجح_راسب_اختياري_حق_لطلاب_الطب#لا_لاستثناء_الطب #مساواة_طلاب_الطب_باقي_التخصصات— Nour Ghnaimat (@NGhnaimat) April 30, 2021
قرار غير كامل وغير عادل أبدا ونتائجه قد تكون كارثيّة ..— Mahmoud B Zubaidi (@zubaidi_99) April 30, 2021
Retweet #ناجح_راسب_اختياري_حق_لطلاب_الطب#لا_لاستثناء_الطب #مساواة_طلاب_الطب_باقي_التخصصات
عنا بجامعة البلقاء الامتحانات نماذج ونظام افاريج وما في ناجح راسب!— راما ✨ (@ramaalawamleh11) April 30, 2021
المعدل↙️↙️↙️
احتماليه اعادة السنه↗️↗️↗️↗️#ناجح_راسب_اختياري_حق_لطلاب_الطب#لا_لاستثناء_الطب #مساواة_طلاب_الطب_باقي_التخصصات
قمة المهزلة ؛؛ العلامات حسب سرعة النت 😅#ناجح_راسب_اختياري_حق_لطلاب_الطب#لا_لاستثناء_الطب #مساواة_طلاب_الطب_باقي_التخصصات— Amer Alajalen (@Amer_Alajalen) April 30, 2021
May 1, 2021
#ناجح_راسب_اختياري_حق_لطلاب_الطب#لا_لاستثناء_الطب #مساواة_طلاب_الطب_باقي_التخصصات مشكلة السنة الماضية تنعاد ، اتمنى اتخاذ قرار عادل بحقنا ، ناجح راسب اختياري او اجباري من حقنا— Bambo97 (@bambo797) May 1, 2021
لن نكل او نمل في سبيل الحصول على مطالبنا#لا_لاستثناء_الطب— Mohammad Al Sabilh (@MSabilh) April 30, 2021
وشركات الاتصال ما بتعز طلاب الطب بالشبكة ولا على راسهم ريشة !#ناجح_راسب_اختياري_حق_لطلاب_الطب#لا_لاستثناء_الطب #مساواة_طلاب_الطب_باقي_التخصصات https://t.co/4ch9T3HGJx— Ala' Abu Mwies (@MwiesAla) April 30, 2021
مشاكل الأونلاين بواجهها طالب الطب زيه زي أي طالب#ناجح_راسب_اختياري_حق_لطلاب_الطب#لا_لاستثناء_الطب #مساواة_طلاب_الطب_باقي_التخصصات— Hadeel Tayeh (@Hadeel99nt) April 30, 2021