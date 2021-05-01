طلبة الطب مستاؤون باستثنائهم من نظام ناجح راسب

الوكيل الإخباري -خاص - تصدر وسم # لا_ لاستثناء_الطب عبر منصة تويتر بعد إعلان وزارة التعليم العالي باعتماد العلامات النهائية للطلبة في الجامعات بنظام ناجح/ راسب باستثناء طلبة المرحلة السريرية في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان بحيث يطبق عليهم نظام العلامات النافذ في الجامعة.



وطالب النشطاء من كليات الطب بالجامعات، السبت، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أن يتم مساواتهم بباقي التخصصات بحيث يتم اعتماد امتحاناتهم بنظام ناجح / راسب.

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وأضافوا أنه من الممكن أن يواجهوا مشكلات بالشبكة وأهمها بطء الإنترنت مثلهم مثل باقي الطلبة بكافة التخصصات.



ودعا النشطاء التعليم العالي إعادة النظر بالقرار، والرد على مطالبهم.