طول شهر 5 يثير تندر النشطاء عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - بعد يومين يودع الأردنيون شهر أيار الذي أثار تندر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





ووصف نشطاء شهر أيار الجاري بأنه الأطول خلال العام الحالي حتى أنهم باتوا يتساءلون علنا عن موعد انتهائه.



ونشر نشطاء صورا معدلة بواسطة برامج الذكاء الصناعي وهم أكبر سنا مما كانوا عليه في بداية الشهر دلالة على طول مدته، فيما ذهب آخرين إلى التعبير عن مخاوفهم بأن أيار لن ينتهي.



ومن أبرز الأسئلة التي شاركها وتداولها النشطاء على نطاق واسع هي: "وين بتشوف حالك بعد شهر 5؟"، و"شهر 5 ما كفاه انه أطول شهر لا جاي يعمل مفاجآت شتوية صيفية ربيعية خريفية"، و"رجعت الشتوية وشهر 5 لسا ما خلص"، و"صورة توضح شكلي قبل بداية 5"، و"اليوم شهر 5 بصرله بالزبط 4 شهور بادي"، و"إذا شهر 5 هيك كيف رح يكون شهر 7"، و"بسبب طول شهر 5 نود أن نلغي شهر 6 ونفوت بشهر 7 مباشرة"، و"معقول رح يصرفولنا راتبين بشهر 5 طار الراتب زمان"، و"مطول شهر 5 بلشت أختير".

