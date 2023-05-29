الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

فيديو - ازدحام أمام محلات زجاج السيارات في عمّان بعد تضرر بعضها من البرد

وزير سوداني يعلن عقد مفاوضات جديدة بجدة لتمديد الهدنة

إصابة رئيس مجلس محافظة الزرقاء بجرح في الرأس بسبب قوة تساقط حبات البرد - صورة

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

دائرة الشؤون الفلسطينية: تعويض المتضررين من مياه الأمطار في المخيمات

باشينيان يعلن عن عدم وجود وثيقة متفق عليها بشأن السلام مع أذربيجان

اتفاق سقف الدين المبدئي يقود مكاسب الأسواق الأوروبية

خرج لدفن شقيقته فتوفي بانجراف السيول في العقبة

أفعى الحراشف المنشارية تلدغ مواطنا في الأغوار

فرق متخصصة تبحث عن طفل مفقود 13 عاما بسبب السيول في الزرقاء

الإثنين، 29-05-2023 11:30 ص

طول شهر 5 يثير تندر النشطاء عبر مواقع التواصل

WhatsApp Image 2023-05-29 at 11.31.32 AM


الوكيل الإخباري - بعد يومين يودع الأردنيون شهر أيار الذي أثار تندر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


ووصف نشطاء شهر أيار الجاري بأنه الأطول خلال العام الحالي حتى أنهم باتوا يتساءلون علنا عن موعد انتهائه.

ونشر نشطاء صورا معدلة بواسطة برامج الذكاء الصناعي وهم أكبر سنا مما كانوا عليه في بداية الشهر دلالة على طول مدته، فيما ذهب آخرين إلى التعبير عن مخاوفهم بأن أيار لن ينتهي.

ومن أبرز الأسئلة التي شاركها وتداولها النشطاء على نطاق واسع هي: "وين بتشوف حالك بعد شهر 5؟"، و"شهر 5 ما كفاه انه أطول شهر لا جاي يعمل مفاجآت شتوية صيفية ربيعية خريفية"، و"رجعت الشتوية وشهر 5 لسا ما خلص"، و"صورة توضح شكلي قبل بداية 5"، و"اليوم شهر 5 بصرله بالزبط 4 شهور بادي"، و"إذا شهر 5 هيك كيف رح يكون شهر 7"، و"بسبب طول شهر 5 نود أن نلغي شهر 6 ونفوت بشهر 7 مباشرة"، و"معقول رح يصرفولنا راتبين بشهر 5 طار الراتب زمان"، و"مطول شهر 5 بلشت أختير".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
350525030_209536068568493_2895832325612899471_n

فيديو - ازدحام أمام محلات زجاج السيارات في عمّان بعد تضرر بعضها من البرد

112

وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

350245352_1273958776659911_8355162446305361155_n

إصابة رئيس مجلس محافظة الزرقاء بجرح في الرأس بسبب قوة تساقط حبات البرد - صورة

ا

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

6474687dbe325

دائرة الشؤون الفلسطينية: تعويض المتضررين من مياه الأمطار في المخيمات

وفاة-شاب-عشريني-دهساً-في-شفا-بدران_كلمة-الاردن

خرج لدفن شقيقته فتوفي بانجراف السيول في العقبة

أخبار متعلقة
8 (3)

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

WhatsApp Image 2023-05-01 at 5.30.04 AM

الأردن والنرويج يبحثان التعاون في المجالات القانونية وتعزيز سيادة القانون

1682942074508

رئيس النيابة العامة يلتقي مسؤولي العدل في فرنسا وبلجيكا

الحكم-على-الآخرين

الحكم على موظف جامعي بالحبس سنتين بتهمة الاحتيال

WhatsApp Image 2023-05-01 at 4.39.10 AM

الهواري يستقبل بعثة خبراء دوليين في مجال الوقاية من أمراض السرطان

1220211164842344060882

الجمارك تعلن بدء عمل الجهات الرقابية المستهدفة في المنافذ الحدودية تحت مظلتها