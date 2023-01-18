عجلون : إطلاق فعاليات مؤتمر الأمن والسلم المجتمعي

الوكيل الاخباري - أطلق مركز شابات عجلون النموذجي اليوم الأربعاء، في قاعة المركز "الأمن والسلم المجتمعي" بالتعاون مع مديرية الامن العام.



وقال محافظ عجلون قبلان الشريف، الذي رعى فعاليات المؤتمر إن الأردنيين تربوا على مفاهيم وقيم نبيلة تتعلق بالعشيرة توارثوها أبا عن جد وهي مفاهيم الكرامة والمروءة والشجاعة والنخوة وقيم التعاضد والترفع عن الصغائر والعفو عند المقدرة واحترام الكبير.



وأكد المحافظ أهمية الدور الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي، مبينا أن الأردن بحكمة قيادته ووعي شعبه يمثل واحة أمن واستقرار في المنطقة.

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