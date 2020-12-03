عجلون : سد كفرنجة منطقة جذب سياحية تفتقر للمشاريع التنموية

الوكيل الاخباري -

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طالب عدد من أبناء المجتمع المحلي في لواء كفرنجة التركيز على المقومات الحيوية في سد كفرنجة وإدخاله ضمن المناطق التنموية التي أعلن عنها سابقًا كونه يشكل نقطة جذب سياحية .واكدوا اهمية تطوير البنية التحتية للمنطقة المحيطة بسد وادي كفرنجة والتي تمتع بطبيعة خلابة وذلك بتوسعة الشوارع ووضع حواجز للمنحدرات والشوارع الحادة والضيقة التي تؤدي إلى منطقة السد. وقال رئيس الهيئة الإستشارية في بلدية كفرنجة عبدالله العسولي، أنه ورغم المطالبات بإستثمار سد كفرنجه تنمويا فانه لم يتم كذلك استغلال المياه فيه التي تتجمع كل موسم مطري لري الاراضي الزراعية القريبة من السد، داعيا الى تنفيذ حزمة مشاريع تنموية وسياحية ومائية تدعم التنمية وتقلل من البطالة .وقال عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون محمد فريحات، أن إدراج سد وادي كفرنجة ضمن المناطق التنموية سيساهم بتطوير المناطق المحيطة بالسد من خلال إقامة المشاريع السياحية التي تعزز الفرص التشغيلية لأبناء اللواء .وبين رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أنه لم يتم تخصيص أي مبالغ لمنطقة السد، مشيرا الى ان المجلس طالب وزارة الأشغال خلال الزيارة الملكية لمحافظة عجلون بتوسعة طريق سد وادي كفرنجة وتعبيده أمام حركة الزوار .واكد مدير أشغال محافظة عجلون المهندس ماجد العلوان، أن المديرية ستقوم وبالتنسيق مع مجلس المحافظة بتحديد احتياجات المنطقة من حواجز معدنية أو اسمنتية أو إشارات تحذيرية ووضع ملاحظات ومطالب سكان وزوار المحافظة على أولويات المديرية ليصار إلى تنفيذها.