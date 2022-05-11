عجلون: ورشة بيئية عن التغير المناخي والحلول المستدامة

الوكيل الإخباري - عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة، اليوم الاربعاء، في عجلون، الورشة الوطنية التي تأتي في إطار التحضير لمؤتمر ستوكهولم +50.

اضافة اعلان



وأكد مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في البرنامج بالأردن الدكتور نضال العوران، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة الورش الوطنية بالتشاركية مع القطاعات كافة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم توصيات واضحة عن الأولويات الوطنية والقطاعية التي تعزز مفاهيم التغير المناخي والحلول المستدامة المبنية على حلول بيئية في المؤتمر الذي سيعقد في ستوكهولم بداية حزيران المقبل احتفالا بمرور 50 عاماً على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية.



وبين ان هذه الورشة تعتبر فرصة للأردن لعمل تقييم لما يتم انجازه من أجندة وطنية بيئية خلال السنوات المقبلة، مثمنا جهود الجهات المشاركة في مثل هذه الورش التي يعقدها البرنامج.



من جهته، أشارت مديرة السياسات والتعاون الدولي في وزارة البيئة المهندسة مها المعايطة، إلى أهمية التوجه بالمشاريع لتحقيق النمو والاقتصاد الاخضر، مبينة دور مشاركة القطاعات كافة في الورش من أجل مساندة الوزارة لتحقيق الاهداف والغايات المنشودة للخروج بتوصيات ومخرجات يتم عرضها في مؤتمر ستوكهولم.



واضافت ان هذه الورشة تشكل إحدى مراحل إعداد تقرير ستوكهولم +50 وهو تقرير مهم على المستوى الوطني والدولي والذي سيعرض في شهر حزيران المقبل في ستوكهولم.



وبين المستشار في قطاع التنمية المستدامة بسام الحايك، أهمية مناقشة محاور هذه الورشة والتي تتعلق ببناء رؤية عالمية مشتركة تهدف الى جعل كوكب الأرض صحي ومزدهر وتقديم توصيات واضحة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص عن الأولويات الوطنية والقطاعية التي تعزز مفاهيم التغير المناخي والحلول المستدامة المبنية على حلول بيئية والتعافي بعد جائحة كورونا وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.