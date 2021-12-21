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الثلاثاء، 21-12-2021 07:46 م

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات صخرة بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان ومؤسسة هانز زايدل الالمانية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية " بمشاركة 20 شابة.

وتناولت عضوة مجلس الاعيان السابقة الدكتورة نوال الفاعوري خلال الورشة دور المرأة في مسيرة الدولة الأردنية، وواقع المشاركة السياسية والحزبية للمرأة والشباب، والأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والحياة الحزبية في الاردن.

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