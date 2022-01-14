عربيات: المستقبل في الاردن سيتركز على 3 قطاعات

الوكيل الاخباري- أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن المستقبل في الأردن سيتركز في 3 قطاعات رئيسية (السياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات).



وقال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن نتائج هذه القطاعات ستكون على أرض الواقع ويلمسها المواطن بشكل سريع.



وأضاف أن الحكومة وضعت القطاع السياحي كأولوية، فخطتها التنفيذية للأعوام الـ 3 المقبلة تؤكد أنها وضعت هذا القطاع كأولوية لها من خلال دعم موازنة الهيئة والقطاع بشكل عام، وهذا دليل على مدى الإيمان بأن القطاع السياحي الذي سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام وتشغيل الأردنيين.



وبين أن الهيئة ستركز في عملها من خلال مشاركتها في أسبوع السفر و الإتصال ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، على الشعار الجديد للأردن “مملكة الزمان” وأن الأردن يمتلك تاريخاً حضارياً عمره 7 آلاف عام قبل الميلاد ومنتج سياحي متكامل.

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