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الأحد، 08-01-2023 04:11 م

عزايزة يلتقي السفير الأسترالي

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، اليوم الأحد في مكتبه، مع السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، سبل التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات خاصة بالتمكين والتدريب، وذلك بحضور نائب رئيس البعثة في السفارة أماندا مكجريجور، وأمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.اضافة اعلان


وقال عزايزة خلال اللقاء؛ ان التشريعات المتعلقة بالتحديث السياسي جاءت بتوجيهات ورؤى ملكية، بهدف الوصول الى نموذج ديمقراطي تتم من خلاله زيادة المشاركة السياسية والحزبية داخل المجتمع مما يعزز دور المواطنين في عملية صنع القرار خاصة المرأة والشباب.

ومن جانبه، أثنى لينش على عمق العلاقات الأردنية الأسترالية التي ترتكز على المصالح المشتركة بين البلدين وينعكس ذلك على العديد من مجالات التعاون فيما بينها، مؤكدا على أهمية مواصلة البرامج والمشاريع المشتركة بين الطرفين.

 




 

 


 

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