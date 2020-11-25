الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

عقد أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء

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الأربعاء، 25-11-2020 08:48 ص

تهما موجهة إلى 17 شخصا

عقد أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء

فتى
فتى الزرقاء مع والده - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تعقد محكمة أمن الدولة الأربعاء،  أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء.

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واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء،  في  21 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.


وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق  في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.


والتهمة التي أسندت للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7\ب\3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7\و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

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