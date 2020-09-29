عمان بحلة جديدة - صور

الوكيل الاخباري- تعمل أمانة عمان الكبرى بالاشتراك مع القطاع الصحي والزراعي على تجميل وتأهيل التقاطعات وذلك بزراعتها بالورود والأشجار المناسبة لتجميل المدينة.

اضافة اعلان



ومــن جهته ، بين الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكــبرى، ناصر الرحامــنة ، أن دائــرة الزراعة والحدائق انتهت ، من زراعة وتجميل وإعادة تأهيل تقاطع الدوار السادس، يوم أمس الإثنين .

ولفت الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، أنه تم زراعة الورود والشجيرات، عدا عن تركيب النجيل الصناعي والحصى (الصخور البركانية) متعددة الألوان لإضافة المنظر الجمالي داخل المدينة.

"كما أنهت دائرة الزراعة والحدائق الأعمال التجميلية في دوار الياسمين بزراعته بالزهور والأشجار والشجيرات من إنتاج مشاتل الأمانة وتركيب نظام ري بالتنقيط لتوفير المياه والسلامة المرورية" ، بحسب الرحامنة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن برنامج محدد لتجميل التقاطعات والدواوير والشوارع في المدينة لتجميلها وتوفير السلامة المرورية.

وفيما يلي الصور التي وصلت "الوكيل الاخباري":











