عمّان تتصدر بيوعات الأراضي والعقارات في 2021

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في الأردن خلال شهر كانون الأول من عام 2021 (18.653) عقاراً بانخفاض بلغ (%12) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاع بلغ (23%) مقارنة بتشرين الثاني الماضي.

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ووفقا لتقرير دائرة الأراضي والمساحة لشهر كانون الأول لعامي 2019 - 2021، توزعت معاملات البيع بواقع (6.686) عقاراً في محافظة العاصمة عمان، وهي الأعلى بنسبة (36 %)، و (11.967) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (64%)، كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (2.777) شقة، و(3.909) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1.568) شقة و (10.399) قطعة أرض.



وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر كانون الأول من عام 2021 (844) معاملة بنسبة بلغت (5%) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت (38.203.793)م2، وبلغت مساحة الشقق (802.191)م2.

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