عمان .. مسنة شعرت بالبرد فاستنجدت بالأمن - صورة

الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 03:46 م

علقت في شرفة منزلها

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إحدى دوريات النجدة - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي،  ان سيدة مسنة في العاصمة عمان استنجدت بإحدى دوريات النجدة بعد ان علقت في شرفة منزلها وبقيت لفترة طويلة وهي لا تستطيع فتح باب الشرفة وكانت تعاني من البرد الشديد .

واضاف الناطق الاعلامي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، الجمعة ، ان طاقم الدورية تسلق جدار المنزل وتمكن من الوصول للمسنة وفتح الباب وادخالها للمنزل والاطمئنان والتأكد من صحتها .

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