الجمعة 27-01-2023
الوكيل الاخباري

امسيه شعرية اردنية مصرية على هامش فاعليات معرض القاهرة للكتاب

المصري : الاعتداء على جنين بعد يوم من زيارة نتنياهو خطوة لئيمة

مبادرة حول مشروع التمكين الاقتصادي بالكرك

قلق أممي بشأن استمرار العنف بالضفة الغربية المحتلة

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

المفرق: حوارية حول المشاركة في الأحزاب السياسية

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة

ندوة مشتركة لوزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية في معرض القاهرة للكتاب

حوارية حول الجرائم الإلكترونية بمعهد مهني المشارع

سوريا : إجراءات جديدة لضبط الحدود مع الأردن

الخميس، 26-01-2023 08:26 م

عملية نوعية في مستشفى النديم

w


الوكيل الاخباري - أجريت في مستشفى النديم الحكومي، اليوم الخميس، عملية نوعية لمريضة ستينية تعاني من احتكاك وخشونة في الركبة مع صعوبة الحركة.

وقال مدير المستشفى، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن إجراء هذه العملية جاء في إطار الزيارات التفقدية لرئاسة اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة وبرنامج الدعم الفني من إدارة مستشفيات البشير.

وبين أن العملية أجريت بإشراف رئيس جراحة دائرة العظام في الوزارة، الدكتور إياد بن طريف، حيث تم تبديل مفصل صناعي للركبة لمريضة ستينية السن تعاني من احتكاك وخشونة في الركبة مع صعوبة في الحركة.

وأشار إلى أنه تم إجراء هذه العملية سابقا في مستشفى النديم، وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في إطار تعزيز إجراء مثل هذا النوع من العمليات بحيث يصبح إجراؤها بشكل روتيني في المستشفى مستقبلا .

ويتكون الفريق الطبي الذي أجرى العملية بقيادة الدكتور إياد بن طريف، من أخصائي العظام الدكتور منصور خميس من كادر مستشفى البشير، وأخصائي العظام الدكتور أشرف المكحل، وأخصائي العظام الدكتور عماد الهروط، وأخصائي العظام الدكتور ايمن أبو قبع، وبمشاركة طبيب التخدير علاء الشوابكة، وكادر تمريض العمليات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
معر-ض-الكتاب-2023-800x473

امسيه شعرية اردنية مصرية على هامش فاعليات معرض القاهرة للكتاب

w

المصري : الاعتداء على جنين بعد يوم من زيارة نتنياهو خطوة لئيمة

120232472313868934925

مبادرة حول مشروع التمكين الاقتصادي بالكرك

120232522459426223841

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

w

المفرق: حوارية حول المشاركة في الأحزاب السياسية

w

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة