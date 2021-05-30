عمل محاكم المملكة 7 ساعات يوميا اعتبارا من اليوم

الوكيل الإخباري - قرر المجلس القضائي عودة العمل في جميع محاكم المملكة ودوائر النيابة العامة، اعتبارا من صباح الأحد، وفق ساعات الدوام الرسمي المقررة بواقع 7 ساعات عمل.

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وقال بيان صادر عن المجلس، اطلع "الوكيل الإخباري " عليه، إنّ العمل سيكون بكامل الكادر الإداري والقضائي ممن تلقوا التطعيم أو أصيبوا ولم يمض على أصابتهم المدة اللازمة للتطعيم.



وأكد ضرورة مراعاة قواعد السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمنع الازدحام داخل المحاكم وتوفير الخدمات الإلكترونية وعمليات إيداع الوثائق والمستندات إلكترونيا لتقليل الحضور الشخصي أمام المحاكم.



ولفت البيان، أنّ هذا القرار يأتي لضمان سير إجراءات التقاضي وعدم تأخير الفصل في قضايا المتقاضين.