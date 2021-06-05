السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 05-06-2021 11:54 ص

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم غرد للأردن الذي تتمناه ، منصة تويتر، اليوم السبت، وذلك سعيا إلى أردن أفضل وحفاظا على الأمن والأمان في المملكة.

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وأشار النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى عدد من الأمنيات التي من خلالها نصل إلى أردن مثالي وفق النشطاء.


وتمنّوا أن تصل نسبة البطالة في المملكة إلى 0% ، من خلال القضاء على الفساد والفاسدين.


و أبرز النشطاء عن انتمائهم وحبهم للوطن خلال تغريداتهم، منوهين أن ذلك من أجل وطن أفضل.

 

 

 


 




 

 


 

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