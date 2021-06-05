غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم غرد للأردن الذي تتمناه ، منصة تويتر، اليوم السبت، وذلك سعيا إلى أردن أفضل وحفاظا على الأمن والأمان في المملكة.

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وأشار النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى عدد من الأمنيات التي من خلالها نصل إلى أردن مثالي وفق النشطاء.



وتمنّوا أن تصل نسبة البطالة في المملكة إلى 0% ، من خلال القضاء على الفساد والفاسدين.



و أبرز النشطاء عن انتمائهم وحبهم للوطن خلال تغريداتهم، منوهين أن ذلك من أجل وطن أفضل.





ما اتمناه صعب ان ندركه

اتمنى زيادة مساحة الاراضي الزراعيه

والمواقف الثابته سياسيا

ومنازل متاحة للجميع

وجواز سفر قوي

وباص سريع، وطريق صحراوي امن

#غرد_للاردن_الذي_تتمناه في اول تغريدةما اتمناه صعب ان ندركهاتمنى زيادة مساحة الاراضي الزراعيهوالمواقف الثابته سياسياومنازل متاحة للجميعوجواز سفر قويوباص سريع، وطريق صحراوي امن June 5, 2021

تم الانتهاء من تعيين كافه مقدمي طلبات التعيين في ديوان الخدمه المدنيه حسب الاولويه ♥️♥️♥️ #غرد_للأردن_الذي_تتمناه June 5, 2021



وانهاء مشروع الباص السريع ويكون عنجد غير مثل لي شفناه وبناء مشاريع عديدة لتوفير فرص عمل ، وجذب استثمارات.

بعرف بعزقة كثير بالحكي بس هاذ لي بتمناه يحصل. تمت محاسبة الفاسدين والقضاء ع الفساد الاداري والمالي ، وحل مشكلة البطالة ورفع الحد الادنى للاجور.وانهاء مشروع الباص السريع ويكون عنجد غير مثل لي شفناه وبناء مشاريع عديدة لتوفير فرص عمل ، وجذب استثمارات.بعرف بعزقة كثير بالحكي بس هاذ لي بتمناه يحصل. #غرد_للأردن_الذي_تتمناه June 4, 2021