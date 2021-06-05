غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم غرد للأردن الذي تتمناه ، منصة تويتر، اليوم السبت، وذلك سعيا إلى أردن أفضل وحفاظا على الأمن والأمان في المملكة.
وأشار النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى عدد من الأمنيات التي من خلالها نصل إلى أردن مثالي وفق النشطاء.
وتمنّوا أن تصل نسبة البطالة في المملكة إلى 0% ، من خلال القضاء على الفساد والفاسدين.
و أبرز النشطاء عن انتمائهم وحبهم للوطن خلال تغريداتهم، منوهين أن ذلك من أجل وطن أفضل.
في اول تغريدة— Superomar (@Superomar2020) June 5, 2021
ما اتمناه صعب ان ندركه
اتمنى زيادة مساحة الاراضي الزراعيه
والمواقف الثابته سياسيا
ومنازل متاحة للجميع
وجواز سفر قوي
وباص سريع، وطريق صحراوي امن
#غرد_للاردن_الذي_تتمناه
لما نصير ندور على الكماليات وتكون حقوقنا محصلينها بدون مجهود. #غرد_للاردن_الذي_تتمناه— Maria Qamaj 🇯🇴 (@MariaQamaj) June 5, 2021
جمرك السيارة مش اكثر من حقها في بلد المشأ #غرد_للأردن_الذي_تتمناه— عبود الديراباني (@apodalderabane) June 5, 2021
لا يوجد سفارة ولا سفير للكيان الصهيوني #غرد_للأردن_الذي_تتمناه— عبود الديراباني (@apodalderabane) June 5, 2021
كل اردني عنده فضول يعرف كيف تحسب تسعيرة البنزين #غرد_للاردن_الذي_تتمناه #بس_بقول— ديما علم فراج (@Deema22) June 5, 2021
أردن خالي من الفساد بحبك يا بلادي 🇯🇴❤️ #غرد_للاردن_الذي_تتمناه— Farah (@FarahAhmed998) June 5, 2021
أن يكون فعلاً "الإنسان أغلى ما نملك"— Ghadeer_Talal🇯🇴 (@Ghadeer48489416) June 5, 2021
#غرد_للأردن_الذي_تتمناه#الاردن
المواطن الأردني يثق بحكومته.#غرد_للأردن_الذي_تتمناه— Saba Jamil (@gra_saba) June 4, 2021
تم الانتهاء من تعيين كافه مقدمي طلبات التعيين في ديوان الخدمه المدنيه حسب الاولويه ♥️♥️♥️#غرد_للأردن_الذي_تتمناه— laila Ebraheem 23🌹🇯🇴🇯🇴 (@Lailaibrahem23) June 5, 2021
تمت محاسبة الفاسدين والقضاء ع الفساد الاداري والمالي ، وحل مشكلة البطالة ورفع الحد الادنى للاجور.— وسيم الحباشنة🇯🇴 (@WasemHabashneh) June 4, 2021
وانهاء مشروع الباص السريع ويكون عنجد غير مثل لي شفناه وبناء مشاريع عديدة لتوفير فرص عمل ، وجذب استثمارات.
بعرف بعزقة كثير بالحكي بس هاذ لي بتمناه يحصل.#غرد_للأردن_الذي_تتمناه
نسبة البطالة 0% #غرد_للأردن_الذي_تتمناه— سَمــر 🕊 (@SamarHaraizeh) June 4, 2021
#غرد_للأردن_الذي_تتمناه— سلمى (@samsammoh3) June 4, 2021
خط الباص السريع اصبح جاهز ، وازالة جميع التحويلات