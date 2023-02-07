الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

أشغال عجلون: 31 آلية لإدامة فتح الطرق والتعامل مع المنخفض

غرفة طوارىء في زراعة الأغوار الشمالية للتعامل مع حوادث الحراج

الأمن العام يستجيب لـ ٣٥ الف اتصال وبلاغ منذ صباح اليوم

الزلازل الأردني يرد على احتمالات وقوع زلزال كبير في المنطقة

بدء تساقط الثلوج على العاصمة عمان

ولي العهد لفريق الإنقاذ الأردني المغادر لتركيا: نرفع بكم الرأس

تشكيل لجان طوارىء في المخيمات لمواجهة الظروف الجوية

الأشغال: نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الإنجماد عليها

محافظ الكرك: استمرار عمل غرف العمليات للتعامل مع المنخفض الجوي

محافظ المفرق: غرفة العمليات تتعامل مع تدفق مياه باتجاه وادي أم الجمال والزعتري

الثلاثاء، 07-02-2023 10:52 م

غرفة طوارىء في زراعة الأغوار الشمالية للتعامل مع حوادث الحراج

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المواطنين إلى التواصل مع غرفة طوارئ المديرية، للتعامل مع أي إعاقات أو حوادث ناجمة عن سقوط أشجار حرجية أو تعديات عليها خلال فترة المنخفض الجوي.

وقال مدير الزراعة المهندس رائد الشرمان لـ(بترا)، إن غرفة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، لغاية إزالة أي أضرار ناجمة عن تساقط الأشجار الحرجية وتشابكها مع أسلاك شبكة الكهرباء، إضافة إلى حمايتها من التحطيب خلال الظروف الجوية.

ودعا الشرمان المواطنين في مختلف مناطق لواء الأغوار الشمالية للتواصل مع غرفة الطوارئ على أرقام الهواتف: 0799063920 - 0775587054 - 0792093886.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-02-07 at 11.02.11 PM

بلديتا اليرموك والشونة الوسطى تأويان 4 أسر سورية وأردنية

22

أشغال عجلون: 31 آلية لإدامة فتح الطرق والتعامل مع المنخفض

WhatsApp Image 2023-02-07 at 10.51.55 PM

انهيار جدار استنادي على 6 مركبات في السلط

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n

207 مهندسين يؤدون القسم القانوني للنقابة

2

الأمن العام يستجيب لـ ٣٥ الف اتصال وبلاغ منذ صباح اليوم

elaosboa01528

الزلازل الأردني يرد على احتمالات وقوع زلزال كبير في المنطقة

أخبار متعلقة
220235185237370381598

غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المزارعين في المفرق

طفيله

مشروعات الحصاد المائي بالطفيلة استوعبت 2.5 مليون م3

w

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة

w

زراعة المفرق تحتفل بيوم الشجرة

c74b5c17ee19d5c109fbc7bcd756e746

زراعة الرمثا تحتفل بعيد الشجرة

ORANGE-11-5-20

دعوة لري الأشجار المثمرة البعلية والمروية في إربد