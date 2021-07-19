الإثنين 19-07-2021
الوكيل الاخباري

نسب الإشغال في فنادق البحر الميت ما بين 60-65%

درجة الحرارة تلامس الـ 40 في بعض أحياء العاصمة

اليعقوب حول الاستثمار في العراق: لا تتأخروا فالفرص متاحة للآخرين

اعتداءات متكررة على خطوط المياه في البادية الشمالية

انخفاض طفيف على الحرارة في أول أيام العيد

الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع الأردن

مستوطنون يقتحمون الأقصى في يوم عرفة

عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستشهاد الملك عبدالله الأول

تفاصيل مشوقة يرويها ابن أكبر متقدم للتوجيهي في الكرك.. فيديو

التربية تعلن عن رابط التسجيل لبرنامج الفاقد التعليمي لطلبة المدارس

الإثنين، 19-07-2021 12:51 م

فتح طريق المفرق رحاب بعد الانتهاء من مشروع بوابة رقم 2

المفرق


الوكيل الإخباري - قال مدير اشغال المفرق المهندس أيمن السعايدة أنه تم فتح طريق المفرق رحاب أمام المواطنين بعد انتهاء بلدية المفرق من مشروع بوابة رقم 2 ، وازالة الحواجز عن حرم الطريق.

اضافة اعلان


وبين رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى حسن الجبور أنه تم الانتهاء من مشروع البوابة رقم 2 في الجهة الغربية من المدينة، وذلك وفق متطلبات العمل والتي تأتي ضمن مشروعات البلدية الهادفة لإضفاء جمالية على مداخل البلدية.


وأوضح مدير الخدمات الهندسية في بلدية المفرق الكبرى المهندس إبراهيم أبو سماقة أنه سيتم إنارة البوابة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Dead-Sea-Tourism-1

نسب الإشغال في فنادق البحر الميت ما بين 60-65%

image

اليعقوب حول الاستثمار في العراق: لا تتأخروا فالفرص متاحة للآخرين

خطوط مياه

اعتداءات متكررة على خطوط المياه في البادية الشمالية

الصين

الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع الأردن

الاول

عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستشهاد الملك عبدالله الأول

c9397859-146d-4423-8925-2c4b4da708af

تفاصيل مشوقة يرويها ابن أكبر متقدم للتوجيهي في الكرك.. فيديو

أخبار متعلقة
72021720277542707872

بعد تحديد موعد العيد رسميا .. عطلة الأردنيين 6 أيام

عطلة

بلاغ رسمي خلال أيام حول عطلة العيد

228726

قطر تكثف استيرادها للمواشي الأردنية

عيد

حسابات فلكية ترجح 20 تموز أول أيام العيد

الخصاونة1

رئيس الوزراء يزور المفرق اليوم

113697

تأجيل أقساط الإقراض الزراعي تزامناً مع "عيد الأضحى"