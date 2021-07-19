فتح طريق المفرق رحاب بعد الانتهاء من مشروع بوابة رقم 2

الوكيل الإخباري - قال مدير اشغال المفرق المهندس أيمن السعايدة أنه تم فتح طريق المفرق رحاب أمام المواطنين بعد انتهاء بلدية المفرق من مشروع بوابة رقم 2 ، وازالة الحواجز عن حرم الطريق.

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وبين رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى حسن الجبور أنه تم الانتهاء من مشروع البوابة رقم 2 في الجهة الغربية من المدينة، وذلك وفق متطلبات العمل والتي تأتي ضمن مشروعات البلدية الهادفة لإضفاء جمالية على مداخل البلدية.



وأوضح مدير الخدمات الهندسية في بلدية المفرق الكبرى المهندس إبراهيم أبو سماقة أنه سيتم إنارة البوابة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

