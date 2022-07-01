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الوكيل الاخباري
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الجمعة، 01-07-2022 09:49 ص

فتح موسم صيد الحمام اليوم

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الوكيل الاخباري- أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، عن فتح موسم صيد الحمام في مناطق الأغوار المسموحة حسب القانون اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى 30-11-2022، وذلك بواقع 10 طيور حمام مختلفة الأنواع (الحمام الأزرق، الحمام المطوق، الحمام الحمري) في كل رحلة صيد لكل صياد مرخص باستثناء نوع الحمام الرقطي المهدد عالمياً بالانقراض.اضافة اعلان


وقالت الجمعية في بيان لها، إن مناطق الاغوار تعرف بالمناطق التي تكون تحت مستوى سطح البحر وتمتد على النحو التالي:

الأغوار الشمالية/ من بداية الباقورة حتى نهاية دير علا.

الأغوار الوسطى/ من نهاية دير علا حتى بداية الشط الشمالي للبحر الميت.

الأغوار الجنوبية/ من بداية الشط الشمالي للبحر الميت حتى نهاية غور الصافي وبداية محمية فيفا، مع اعتبار شرق الشارع الرئيسي لمنطقة فيفا حتى طلوع الدبة- منطقة طلاح هي منطقة مسموح فيها الصيد أيضا، أما المنطقة الغربية من الشارع هي منطقة ممنوع فيها الصيد كونها محمية طبيعية ومنطقة حدودية.

وأضافت أن امتداد منطقة الاغوار بدءاً من السلماني – الغويبة الى جمرك العقبة بما في ذلك مناطق وادي عربة مناطق يمنع الصيد فيها.

وأشارت إلى أن الصيد سيكون طيلة أيام الأسبوع، معبرة عن شكرها لجميع الصيادين الملتزمين والمتعاونين مع دوريات التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

 




 

 


 

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