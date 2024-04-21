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الأحد، 21-04-2024 05:41 م

فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3:30 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء ديرعلا يوم غد الاثنين، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي .

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وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن الفصل المبرمج للتيار سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، وستكون المناطق المتأثرة هي، بلدية معدي، ومستشفى الأميرة إيمان، ومركز التنمية الريفية، ومدرسة مثلث العارضة الأساسية، ومبنى بلدية معدي الجديدة، ومحطة معدي، والأشغال العامة، ومحطة ضخ مياه معدي، ومحطة تحلية عمر عبدالله، ومحطة موبايلكم، وإكسبرس معدي، ومحكمة معدي، ومحطة جمال الشهاب، ومحطة عبدالله الياصجين.

 

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