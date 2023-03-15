فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشمال يوم غد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة اربد مناطق: مخيم الشهيد عزمي المفتي، وإسكان العاملين في جامعة اليرموك في بلدة الحصن، وإسكان الوكالة والتطوير الحضري، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الخامسة مساءً .



وبينت أن الفصل في محافظة عجلون، سيكون في منطقة شرق قضاء صخرة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً، فيما سيكون في منطقة عبين عبلين من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة مساءً.



كما سيشمل الفصل بمحافظة المفرق، منطقة حيان الشرقي/ حي الربوة، والذي ستكون فترته من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.

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