فعاليات في إربد نصرة لقطاع غزة

الوكيل الإخباري - نظمت جهات شعبية ورسمية وثقافية عدة فعاليات؛ نصرة لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أسابيع.

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ونظمت بلدية غرب إربد، بالتعاون مع مديريتي صحة وأوقاف إربد في مبنى منطقة كفريوبا، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم للأهل في قطاع غزة تحت شعار "دمنا واحد".



وقال مدير منطقة كفريوبا، مأمون بني يونس، إن الحملة لاقت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين، مؤكدا أن الأردنيين هم السند لأشقائهم في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، مشددا على الوقوف خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المطالبة بوقف العدوان فورا، وإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع بشكل مستدام.



ونظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، ورشة بعنوان: "غزة بعيون يرموكية"، تضمنت رسم لوحات فنية عبرت عن وقوف طلبة اليرموك إلى جانب أشقائهم من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنهم الكبير معهم في وجه ما يتعرضون له من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال عميد شؤون الطلبة، الدكتور معتصم الشطناوي، إن طلبة الجامعة كغيرهم من أبناء الوطن يقفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه المشرفة في دعم القضية الفلسطينية، ومساعيه الدائمة لوقف الظلم والعنف الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.



فيما نظم ملتقى إربد الثقافي، بالتعاون مع ملتقى المرأة للعمل الثقافي مساء أمس، ندوة بعنوان: "غزة في عيون الشعراء"، تحدث فيها الكاتب عبدالمجيد جرادات.



وقال جرادات، خلال الندوة التي أدارها الدكتور حسين العمري، إن إسرائيل تشن حرب إبادة على أبناء قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي ينص على حماية أرواح الأبرياء من المواطنين العزل والأطفال والنساء.



وأشار إلى جهود الأردن المتواصلة بقيادة جلالة الملك لوقوف العدوان والتصدي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والعمل على إيصال مساعدات لهم بشكل مستدام، مشيدا بنضال الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه والدفاع عنها بكل قوة وحزم.



وقرأ الشعراء: حسن البوريني، وعمر أبو الهيجاَء، ومريم عبدالعزيز وعطوة ومنوة محمد غزال، قصائد وجدانية عاينوا فيها وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الغارات الجوية التي تقتل الأبرياء والأطفال والنساء، كما أشادوا بصمود أبناء الشعب الفلسطيني.