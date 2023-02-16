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الخميس، 16-02-2023 02:45 م

فيديو - بكب يصطدم بواجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

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الوكيل الإخباري - خاص - أظهر مقطع فيديو، لحظة وقوع حادث صدم بكب بواجهة سور أحد المستشفيات الخاصة غرب العاصمة عمّان، أمس الأربعاء، دون وقوع أي إصابات.

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وقالت إدارة السير لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم تعليل سبب الحادث بالتغيير المفاجئ للمسرب، ما أفقد السائق السيطرة على المركبة. 

 

ولاحقاً قال احد أقارب سائق البكب في اتصال مع "الوكيل الاخباري" إن البكب أصابه خلل بالمكابح " البريك " أثناء المسير، واضطر قريبه السائق الإصطدام بسور المستشفى حتى لا يسبب اذى للسيارات التي كانت متوقفة على الإشارة الضوئية حفاظاً على سلامة المواطنين.


وتاليا الفيديو :

 


 




 

 


 

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