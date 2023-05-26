فيديو - نائب أمريكي يضع الشماغ الاردني أمامه على منصة الكابيتول

الوكيل الاخباري - وضع النائب الجمهوري الأمريكي مايك والتز، الشماغ الأردني على منصة الكابيتول، في كلمة ألقاها وتمنى خلالها عيد استقلال سعيد للأردن.

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ووالتز المتزوج من السياسية الأمريكية من أصل أردني جوليا نشيوات، قال في كلمة له: "أقف هنا للاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلال الأردن. أمريكا والأردن لديهما تاريخ طويل من الصداقة والتعاون بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1949"، مؤكدا أن "الأردن يلعب دورا حيويا في السلام والاعتدال في الشرق الأوسط".



وأشار إلى أنه "خلال زيارتي الأخيرة إلى الأردن، كان لي شرف أن أطير على متن طائرة هليكوبتر تقودها امرأة أردنية لأول مرة. كما استضاف الملك عبد الله وفدنا".