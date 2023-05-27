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فيلم أردني يحصد جائزة في مهرجان كان العالمي

السبت، 27-05-2023 10:50 ص

فيلم أردني يحصد جائزة في مهرجان كان العالمي

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الوكيل الإخباري - نال الفيلم الروائي الأردني "ان شاء الله ولد" وهو الأول لمخرجه أمجد الرشيد جائزة مؤسسة غان للتوزيع منحتها شركة "بيراميد" الفرنسية، وذلك على هامش أسبوع النقاد المخصص للأعمال الأولى والثانية في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي العالمي.

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وتلقى الفيلم دعما كبيرا من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مما يسطر إنجازا جديدا للسينما الأردنية في المحافل الدولية .


وجرى تصوير الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة في العاصمة الأردنية عمان لمدة 5 أسابيع في عام 2022.


وحصل على خدمات تسهيل كاملة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، إضافة إلى منحة إنتاج في عام 2019 ومنحة ما بعد الإنتاج في عام 2022، وكلاهما من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة.


واستفاد الفيلم أيضا من الحوافز المالية المخصصة للإنتاجات الأردنية التي قدمتها الهيئة.


 




 

 


 

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