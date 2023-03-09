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الخميس، 09-03-2023 12:21 م

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

جج


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
شهد الأردن خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الجرائم التي أزعجت الاردنيين بعد وقوع 10 جرائم قتل خلال أسبوع واحد فقط .

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وأعلن الأمن العام الجمعة الماضية عن وفاة شاب عشريني طعناً بأداة حادة نتيجة مشاجرة بمنطقة حي نزال في العاصمة عمّان إثر خلافات .


وبعدها بيوم واحد فقط وقعت جريمة في منطقة صويلح حيث قام شخص بالتهجم على منزل انسبائه اثر خلافات سابقة بينهم وقام بطعن زوجته و3 آخرين من ذويها، في وقت توفي شخص آخر بعد تعرضه للضرب بأداة راضة على منطقة الرأس إثر مشاجرة مع جاره بمحافظة إربد.


ويوم الأحد الماضي ، شهدت العاصمة عمان جريمتي قتل منفصلتين إحداهما وقعت إثر خلاف بمحل حلاقة في منطقة حي نزال نتج عنها وفاة شخص أربعيني طعناً بأداة حادة بمنطقة الرقبة ، والأخرى في منطقة طبربور حيث قام شخص أربعيني بطعن زوجته داخل منزلهما.


يوم الإثنين الماضي أفادت مديرية الأمن العام أنها عثرت على جثة شاب عشريني في منطقة عبدون وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الشاب معلق  بحبل على شجرة بالشارع العام ، فيما لم تُعرف هل هي حالة انتحار أم جريمة حيث لا زال التحقيق مستمراً.


وورد في اليوم ذاته بلاغ إلى شرطة الزرقاء بتعرض شخص خمسيني للإصابة بعيار ناري داخل منزله ، فيما ورد يوم الثلاثاء بلاغ بقيام ابن بإصابة والده الخمسيني بعيار ناري مما أدى إلى وفاته .


وفي عمان أقدم شخص أربعيني على ضرب زوجته الثلاثينية بواسطة أداة راضة حتى الموت داخل منزلهم في منطقة الجويدة أمس الأربعاء.


ومع بداية نهار اليوم الخميس عثر على جثة شاب عشريني، كان قد تعرّض صاحبها لعيار ناري في محافظة إربد حيث تم فتح تحقيق بالحادثة .


وطالب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتغليظ قانون العقوبات وتشديد نصوصه للحد من جرائم القتل والاعتداء خصوصاً الاسرية والتي قالوا إنها شهدت ارتفاعاً في وتيرتها مؤخراً .


ووفق التقرير السنوي الصادر عن مديرية الأمن العام في الأردن لعام 2021، فإنّ معدل ارتكاب الجريمة في المملكة بلغ 19 جريمة لكل 10 آلاف نسمة، وشكلت جريمة الإيذاء البليغ أعلى نسبة بين جرائم الجنايات والجنح الواقعة على الإنسان بنسبة 60.44%، تلتها جريمة الشروع بالقتل بنسبة 26.68%. وفي المرتبة الأخيرة شكّلت جريمة الضرب المفضي إلى الموت أقل نسبة بلغت 0.5%.


وبلغ عدد جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان 1087 جريمة، وقد شكّلت ما نسبته 5.18% من مجموع الجرائم الكلي.


 




 

 


 

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