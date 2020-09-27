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الأحد، 27-09-2020 11:18 ص

ترقب أردني

قرارات حاسمة بشأن دوام المدارس

مدرسة
طلاب مدرسة حكومية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون خلال الأيام القليلة القادمة ، القرارات الجديدة التي سيعلنها ، وزير التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي ، فيما يتعلّق بمصير دوام طلبة المدارس ، على ضوء الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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الأردنيون ، ينتظرون القرار الحاسم ، بهذا الأمر ، نتيجة للتعديل الحاصل على أمر الدفاع (7) بقرار من رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز، حيث أن التعليم الوجاهي بات خارج القائمة الشعبية ، من منطلق التخوف الشعبي حيال الإصابات بالفيروس بين صفوف الطلبة، خلال الفترة الماضية .

 

كما أن التعليم عن بعد ، أضحى اقتراحا شعبيا ، واقتــراح نخب أكاديمية ، والتي تجد هذا النظام الطريقة التي من شأنها التخفيف من وطأة الفيروس في المجتمع .

 

وجاء في التعديل "يفوض وزير التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي حسب مقتضى الحال بتمديد العمل بامر الدفاع أو تعديل أي من احكامه في ضوء الوضع الوبائي".

 

ويختص أمر الدفاع رقم 7 بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي، والتدريب المهني عن بُعد، وآليات تقييم الطلبة، فيما يختص أمر الدفاع رقم 8 باتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة، وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

 

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