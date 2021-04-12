الإثنين 12-04-2021
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الإثنين، 12-04-2021 08:15 م

قرارات حكومية جديدة فى شهر رمضان

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وفقاً للتوصيات الحكومية التي اعلن عنها يوم امس اصدر رئيس الوزراء قراراً يسمح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد.
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كما شمل البلاغ تمديد ساعات خدمة التوصيل المنزلي في المطاعم ومحال الحلويّات والصيدليّات خلال شهر رمضان المبارك بواقع ثلاث ساعات، لتصبح حتى السّاعة الثالثة فجراً.

وتقرّر أيضاً السّماح للمنشآت الفندقيّة بتقديم خدمة الطّعام في المطاعم التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك وذلك للتسهيل عليها في خدمة نزلائها، وبما لا يتجاوز السّاعة الثامنة والنّصف مساء، وللنزلاء فقط، شريطة الالتزام بأوامر الدّفاع والبلاغات والقرارات الصّادرة بموجبها من حيث التقيّد بمسافات التّباعد المقرّرة، والحدّ المسموح به لعدد الأشخاص على الطّاولة الواحدة، وعدم تقديم الأراجيل.

وقرر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، تحديد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

 




 

 


 

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