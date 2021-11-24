قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديّة، بموجب أحكام المادّة (35/أ/1) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.

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كما قرّر مجلس الوزراء إجراء انتخابات مجلس أمانة عمّان بموجب أحكام المادّة (6/ج) من قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م.



وخاطب رئيس الوزراء الهيئة المستقلَّة للانتخاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما أعلاه.



على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2021، يهدف إلى إدامة عمل صندوق التَّقاعد في النَّقابة، والمحافظة على مركزه المالي وتأدية خدماته.



وبموجب التَّعديلات، سيتمّ استحداث شريحة أساسيَّة لفئة المهندسين الشَّباب باشتراك منخفض، وإعفاء هذه الفئة من الرّسوم الإضافيَّة غير المسدَّدة بشروط معيَّنة، ووضع سقف لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى في آخر سنتين قبل التّقاعد لتحقيق التَّوازن المالي للصَّندوق.



كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (61) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

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