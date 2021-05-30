الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري

نظام معدل لممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأشغال تباشر تطعيم موظفيها ضد كورونا

ارتفاع في نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

التعليم العالي يحدد موعد تلقي لقاح كورونا للعاملين في الطفيلة التقنية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تحذير هام من الارصاد الجوية بشأن طقس الاثنين

وزير التربية يكشف تطورات عودة التعليم الوجاهي بالمدارس

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين

روسيا: يجب تحقيق مناعة القطيع للتغلب على فيروس كورونا

الأحد، 30-05-2021 05:03 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29


الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليّات الجامعية لسنة 2021م.
اضافة اعلان

وبموجب التعديلات، ستتمّ زيادة المدّة الممنوحة للمبتعثين للحصول على إجازة العمل الأكاديمي، ووقف غير القادرين على الحصول عليها عن العمل لمدّة لا تزيد على سنة، مع وقف رواتبهم وعلاواتهم، وإلغاء تعيين من لا يحصل على الإجازة بعد تلك المدّة.

كما وافق المجلس على قرار مجلس الاستثمار بالموافقة على إعفاء الدّخل الناتج عن عمليّة اندماج الشركات العاملة في قطاع البنوك من ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدّخل النافذ.

ووافق المجلس على اتفاقيّة مع حكومة جمهوريّة كينيا في مجال النقل البحري، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال النقل البحري التجاري، وبما ينعكس على العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بينهما.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين جلال سالم أحمد القضاة مديراً عامّاً لدائرة الجمارك، بأدنى مربوط المجموعة الثانية من الفئة العُليا، اعتباراً من تاريخ 30/5/2021م.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1075284

الأشغال تباشر تطعيم موظفيها ضد كورونا

520212817653402227031

ارتفاع في نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

التعليم العالي

التعليم العالي يحدد موعد تلقي لقاح كورونا للعاملين في الطفيلة التقنية

4202171819850364300

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ffff

وزير التربية يكشف تطورات عودة التعليم الوجاهي بالمدارس

fff

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين

أخبار متعلقة
5202118124028683600545

استمرار منح شركات الاتصالات تردّدات مجانيّة لتعزيز التعليم عن بُعد

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحياري امينا عاما للزراعة والحباشنة مديرا لتنظيم النقل البري

d-sarahanews-875-اخبار-الاردن-الخصاونة-يصدر-بيانا-بالمستثنيون-من-حظر-الانتخابات

إعفاء منشآت متضررة من كورونا

520211618228983779874

قرارات هامة لمجلس الوزراء

1

الأردن والكويت يحذران من انعكاسات خطيرة للممارسات الإسرائيلية

4202128234027259446504

قرار بشأن ساعات الحظر الجزئي بالاردن