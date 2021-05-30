قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري -

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أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليّات الجامعية لسنة 2021م.وبموجب التعديلات، ستتمّ زيادة المدّة الممنوحة للمبتعثين للحصول على إجازة العمل الأكاديمي، ووقف غير القادرين على الحصول عليها عن العمل لمدّة لا تزيد على سنة، مع وقف رواتبهم وعلاواتهم، وإلغاء تعيين من لا يحصل على الإجازة بعد تلك المدّة.كما وافق المجلس على قرار مجلس الاستثمار بالموافقة على إعفاء الدّخل الناتج عن عمليّة اندماج الشركات العاملة في قطاع البنوك من ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدّخل النافذ.ووافق المجلس على اتفاقيّة مع حكومة جمهوريّة كينيا في مجال النقل البحري، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال النقل البحري التجاري، وبما ينعكس على العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بينهما.على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين جلال سالم أحمد القضاة مديراً عامّاً لدائرة الجمارك، بأدنى مربوط المجموعة الثانية من الفئة العُليا، اعتباراً من تاريخ 30/5/2021م.