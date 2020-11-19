قرارات من الوزير معن قطامين مراعاة لظروف أصحاب العمل

الوكيل الاخباري -

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مراعاة لظروف أصحاب العمل وحرصا على ديمومة عمل منشآتهم قرر وزير العمل الدكتور معن القطامين تمديد الفترة المسموح بها دخول المملكة من العمالة المصرية 8 أيام لتشمل الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد من تاريخ 2020/3/10 فما بعدومراعاة لظروف أصحاب العمل وتحديداً من يرغب منهم بإعادة العاملين لديهم من غير الأردنيين من الجنسية المصرية وحرصاً على ديمومة عمل منشآتهم قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين تمديد فترة السماح بعودة العمالة المصرية إلى أراضي المملكة 8 أيام لتشمل الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) وغادروا أراضي المملكة وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد.