قرارات هامة بشأن جامعات



الوكيل الاخباري -

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وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على إدراج كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات البكالوريوس في التغذية والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، والوقاية والمكافحة المتكاملة، والهندسة الميكانيكية/قوى حرارية وطاقة/ مواد وتصنيع، وماجستير الإنتاج النباتي والهندسة الميكانيكية في جامعة مؤتة، وماجستير تكنولوجيا الكيمياء، وبكالوريوس الفيزياء، والرياضيات، واللغة العربية وآدابها في جامعة الطفيلة التقنية، ودبلوم متوسط المحاسبة في كلية المجتمع الإسلامي (كلية جامعيـة متوسطة)فيما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية القادسية.