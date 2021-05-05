الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المركزي يصدر تقريره الخامس حول نظام المدفوعات الوطني

قرارات هامة بشأن جامعات

منتدى الاستراتيجيات ينظم حوارية حول تطوير التعليم في ظل كورونا

%6.82 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

11.4 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

تراجع اسعار الذهب عالميا

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا اليوم

الملك يلتقي مسؤولين أوروبيين خلال زيارة عمل في بروكسل

اللون الأحمر يُخيم على مؤشر بورصة عمان

الأربعاء، 05-05-2021 05:13 م

قرارات هامة بشأن جامعات

420212084326320024731



الوكيل الاخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على إدراج كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
اضافة اعلان

ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات البكالوريوس في التغذية والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، والوقاية والمكافحة المتكاملة، والهندسة الميكانيكية/قوى حرارية وطاقة/ مواد وتصنيع، وماجستير الإنتاج النباتي والهندسة الميكانيكية في جامعة مؤتة، وماجستير تكنولوجيا الكيمياء، وبكالوريوس الفيزياء، والرياضيات، واللغة العربية وآدابها في جامعة الطفيلة التقنية، ودبلوم متوسط المحاسبة في كلية المجتمع الإسلامي (كلية جامعيـة متوسطة)

 فيما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية القادسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

منتدى الاستراتيجيات ينظم حوارية حول تطوير التعليم في ظل كورونا

52021417151830212545

%6.82 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

520213204249580284730

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

520214223833701153720

11.4 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

520214162926576849864

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا اليوم

2ba01977-90e0-4d1f-b420-f52a41146214

سلطة اقليم البترا : ما يقارب 1000 شخص تلقوا مطاعيم كورونا اليوم

أخبار متعلقة
5202129039379165497

ادارة الازمات : لا تترك ثغرة فيتسلل الفيروس الى جسدك

420213021740749667431

مطالبة بهذا الاجراء الفوري لمنع انتشار السلالة الهندية بالاردن

4202129214121943661028

ادارة الازمات تحذر من عدم تلقي لقاح كورونا المتوفر

4202124235130666140160

عجلون: مبادرات لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل كورونا

4202123165912609081155

مركز ادارة الازمات يدعو للاسراع في تلقي لقاح كورونا

4202123165912609081155

ادارة الازمات : لنأخذ اللقاح وتعود الحياة الى طبيعتها