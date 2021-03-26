قرار حكومي مرتقب خلال الأيام القادمة

الوكيل الإخباري - رجّح مصدر مسؤول ، أن يتم الأسبوع الحالي تعيين وزير صحة جديد ، خلفا للدكتور نذير عبيدات ، الذي قدم استقالته بأمر ملكي ، عقب وفاة مرضى كورونا نتيجة خلل فني في مستشفى السلط الحكومي .

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك أسماء يتم البحث بشأنها، لشخصيات ذوي خبرة وكفاءة ، خاصّة أنّ المرحلة تتطلّب إجراءات شأنها الحدّ من انتشار الفيروس .

وأشار ، أن سبب التأخير في تعيين "الوزير المنتظر" نتيجة لتريّث رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، في انتقاء الاسم المناصب ، ليكون "على قدر الأعباء والمهام التي ستوكل إليه" .

"الخصاونة سيعلن قراره في اسم الوزير الجديد ، خلال الأيام القليلة القادمة " ، وفق المصدر .

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