الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 07:44 م

اسم وزير الصحة يشغل الخصاونة

قرار حكومي مرتقب خلال الأيام القادمة

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - رجّح مصدر مسؤول ، أن يتم الأسبوع الحالي تعيين وزير صحة جديد ، خلفا للدكتور نذير عبيدات ، الذي قدم استقالته بأمر ملكي ، عقب وفاة مرضى كورونا نتيجة خلل فني في مستشفى السلط الحكومي .

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك أسماء يتم البحث بشأنها، لشخصيات ذوي خبرة وكفاءة ، خاصّة أنّ المرحلة تتطلّب إجراءات شأنها الحدّ من انتشار الفيروس .

 

وأشار ، أن سبب التأخير في تعيين "الوزير المنتظر" نتيجة لتريّث رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، في انتقاء الاسم المناصب ، ليكون "على قدر الأعباء والمهام التي ستوكل إليه" .

 

"الخصاونة سيعلن قراره في اسم الوزير الجديد ، خلال الأيام القليلة القادمة " ، وفق المصدر .

 

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