قرار سعودي بشأن الاردن

الوكيل الاخباري - اعرب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التى تتخذها الجهات الاردنية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج، مؤكدا حرص السعودية على تقديم كل ما هو مميز للحجاج الاردنيين وحل المشكلات التي تواجههم .



جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء الربيعة،بحضور وزير الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

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واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم المعنيين من البلدين تقوم بعقد لقاءات دورية لمتابعة كافة الحيثيات التي تتعلق بتطوير الحدود بين الجانبين وتذليل اي صعوبات او تحديات امامهم.



وتحدث الدكتور الربيعة حول الجهود الاردنية المميزة بحفظ الامن على الحدود وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات والاسلحة والتحديات الكبيرة التي تواجهها من خلال التصدي للمهربين الذين اصبحوا يستعملون وسائل حديثة ومتطورة في عمليات التهريب.







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