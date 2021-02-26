قرار من وزارة التربية بشأن جميع المدارس

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قالت وزارة التربية والتعليم، الجمعة، إنّها لن تتهاون بفرض العقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم 26 مع أي مخالف داخل الحرم المدرسي، حسب الناطق باسم الوزارة عبدالغفور القرعان.وقال القرعان، لـ "المملكة" إنّ الفرق التفتيشية التابعة لوزارتي التربية والعمل، مستمرة في عملها بمراقبة المدراس الحكومية والخاصة من حيث تطبيقها ومدى التزامها بالبروتوكول الصحي، والاشتراطات الواردة في دليل عودة المدارس، لمنع انتشار فيروس كورونا.وأضاف،أنه يجب على كافة المؤسسات التعليمية الالتزام بتطبيق أمر الدفاع رقم 26.وأهاب القرعان، بأولياء أمور الطلبة بضرورة توعية أبنائهم بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، من "ارتداء الكمامة، والتقيد بمسافات التباعد، وعدم استخدام الأدوات المدرسية من زملائهم الطلبة".وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، قال الأربعاء 24 شباط/فبراير 2021، إنّ التعليم لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى والثاني الثانوي ورياض الأطفال مستمر كما هو الآن، وجاهيّاً ومتمازجاً مع التعليم عن بُعد.