قطر تدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

الوكيل الاخباري - دانت قطر ، الاعتداء والتخريب الذي تعرض له منزل السفير الأردني في الخرطوم، مشددة على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

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وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.