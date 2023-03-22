قطر تستورد 28 ألف رأس من الأغنام من الأردن وتركيا وأستراليا

الوكيل الإخباري - أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، عن استيراد نحو 28 ألف رأس من الأغنام من الأردن وتركيا وأستراليا، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية القطرية، عبد العزيز الزيارة في تصريحات اليوم الأربعاء، إن هذه الكميات من الأغنام تلبي حاجة السوق المحلي القطري طيلة الشهر الفضيل، لافتا إلى أن هذه الأغنام ستقدم للمواطنين بأسعار مدعومة بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في قطر.



وأشار إلى تأمين حدود قطر بثلاثة محاجر للتعامل مع الأغنام الواردة، ومحجر ميناء حمد، ومحجر ميناء الرويس ومحجر أبو سمرة، حيث أن معظم حيوانات الذبح يتم استيرادها عن طريق البحر أو البر.



وأوضح الزيارة أن وزارة البلدية القطرية ستسعى إلى زيادة كميات الأغنام المستوردة من الأردن وعدد من الدول الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية ارتفاع حجم الطلب المتوقع، مشيرا إلى الجهود التي تبذل في قطر لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية.



وتطرق إلى الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، ولاسيما بعدما تم الانتهاء من إنشاء المحاجر البيطرية، والتي ساعدت كثيرا فيما يتعلق بتوفير اللحوم الحمراء داخل السوق المحلي في قطر، مؤكدا أنه بالإمكان التحكم بوضع الماشية التي تصل إلى البلاد من خلال دخولها إلى المحجر البيطري، وفحصها والتأكد من سلامتها.

