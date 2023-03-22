الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

جمعية التمور: الإستهلاك المحلي من التمور في رمضان يزيد 40% ومتوفر في الاسواق 12 الف طن

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

خلال الأيام الأولى من رمضان .. أمطار غزيرة تشهدها المملكة

تمديد دوام أسواق الاستهلاكية المدنية

الزراعة تُطلق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر

مصر تسجل زلزالا على أراضها

الأوقاف تعلن ترتيبات الحج للعام الحالي وتكاليف الرحلات

الأوقاف تجري قرعة لاختيار نحو ألف حاج

50 % ارتفاع الطلب على الذهب محلياً في يوم الأم

الأربعاء، 22-03-2023 11:19 ص

قطر تستورد 28 ألف رأس من الأغنام من الأردن وتركيا وأستراليا

a1cd40a8-أغنام-1


الوكيل الإخباري - أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، عن استيراد نحو 28 ألف رأس من الأغنام من الأردن وتركيا وأستراليا، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وقال مدير إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية القطرية، عبد العزيز الزيارة في تصريحات اليوم الأربعاء، إن هذه الكميات من الأغنام تلبي حاجة السوق المحلي القطري طيلة الشهر الفضيل، لافتا إلى أن هذه الأغنام ستقدم للمواطنين بأسعار مدعومة بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في قطر.


وأشار إلى تأمين حدود قطر بثلاثة محاجر للتعامل مع الأغنام الواردة، ومحجر ميناء حمد، ومحجر ميناء الرويس ومحجر أبو سمرة، حيث أن معظم حيوانات الذبح يتم استيرادها عن طريق البحر أو البر.


وأوضح الزيارة أن وزارة البلدية القطرية ستسعى إلى زيادة كميات الأغنام المستوردة من الأردن وعدد من الدول الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية ارتفاع حجم الطلب المتوقع، مشيرا إلى الجهود التي تبذل في قطر لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية.


وتطرق إلى الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، ولاسيما بعدما تم الانتهاء من إنشاء المحاجر البيطرية، والتي ساعدت كثيرا فيما يتعلق بتوفير اللحوم الحمراء داخل السوق المحلي في قطر، مؤكدا أنه بالإمكان التحكم بوضع الماشية التي تصل إلى البلاد من خلال دخولها إلى المحجر البيطري، وفحصها والتأكد من سلامتها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
336380814_784741499668965_7652968903973162629_n

1373 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

7-نصائح-مهمة-للصائمين-في-رمضان_slideshow_1741_41bc7fdfbe-b00f-476c-9321-fe2e018432ea

الصحة تنشر ارشادات للصيام خلال رمضان

main_image641ac8b090fef

تمديد دوام أسواق الاستهلاكية المدنية

WhatsApp Image 2023-03-22 at 1.06.16 AM

الخلايلة: رابط إلكتروني لنشر أسماء الحجاج المقبولين للعام الحالي

1_-_copy

الزراعة تُطلق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر

10d3b546-e7e7-4485-a795-38e2ff919d16

الخدمة المدنية يناقش المرحلة الاخيرة لاعتماد النموذج العام لمركز تقييم الكفايات الحكومية

أخبار متعلقة
3202314152723628950716

المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان

80eca3e3-9f45-472f-8141-ab30c210eecb

قطاعات تجارية تطالب بتأجيل القروض لشهرين دون فوائد وغرامات

320231095324366888642

الزراعة تؤكد توفر الخضار واللحوم و الألبان خلال شهر رمضان

3202313125847180681519

وزير الشباب: إطلاق برنامج "رمضانيات" بمحافظات المملكة

1020225153917978142272

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

Umrah1922023

أسعار عمرة رمضان للأردنيين.. من 300 - 320 دينار براً و من 550 -600 دينار جواً