كريشان: بلدية الازرق من البلديات المهمة وتستحق الدعم الكامل

الوكيل الاخباري - اكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان على ان بلدية الازرق الجديدة تعتبر من البلديات المهمة وتنال باهتمام ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.



وقال ان البلدية تستحق الدعم الكامل لما تتحمله من واجبات كبيرة نتيجة احتضان قضاء الازرق لعدة مخيمات للآجئين السوريين واستقبال المدينة لعدد كبير منهم الامر الذي ادى الى الضغط الكبير على الخدمات التي تقدمها لابناء المدينة مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على زيادة الدعم المقدم للبلدية.

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