السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 09:19 م

كريشان: بلدية الازرق من البلديات المهمة وتستحق الدعم الكامل

w


الوكيل الاخباري - اكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان على ان بلدية الازرق الجديدة تعتبر من البلديات المهمة وتنال باهتمام ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقال ان البلدية تستحق الدعم الكامل لما تتحمله من واجبات كبيرة نتيجة احتضان قضاء الازرق لعدة مخيمات للآجئين السوريين واستقبال المدينة لعدد كبير منهم الامر الذي ادى الى الضغط الكبير على الخدمات التي تقدمها لابناء المدينة مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على زيادة الدعم المقدم للبلدية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
62bd6d7d48e13

13.7 مليون دينار لإنشاء مكب نفايات الأزرق الصحي

حضانة-أطفال

التنمية تخاطب المؤسسات الحكومية بضرورة إنشاء حضانات

1654764300639

الأردن يؤكد دعمه للبنان في مواجهة التحديات وتعزيز استقراره

0L5A0349

الخصاونة يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

w

إطلاق صندوق استثماري أردني إماراتي بقيمة 100 مليون دولار للمشاريع الرِّياديَّة الواعدة

الخصاونة ٢

الخصاونة يقرر تشكيل فريق حكومي لصياغة الرواية الاعلامية الحكومية