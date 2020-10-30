كورونا يخطف 3 كفاءات طبية اردنية خلال ٢٤ ساعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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فقد الاردن ٣ اطباء من كبار استشاري الامراض خلال ال ٢٤ ساعة الماضية بسبب مرض كورونا .حيث توفي يوم امس الطبيب محمد عبد المنعم الدويري ، ونقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدويري بوفاته .كما نعت اليوم أسرة ملتقى متقاعـدي الخدمات الطبية الملكية وفـاة العميد الطبيب المتقاعـد هيثم الخشمان مستشار الأمراض الصدرية ، شـهيدا للواجـب كطبيب قاتل الفيروس اللعين بكل شـجاعة .واليوم اكد مصدر طبي في مستشفى البشير وفاة استشاري الباطني الطبيب عباس منصور متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد .واضاف المصدر ان الطبيب كان على كادر مستشفى البشير وبعد احالته على التقاعد تم التعاقد معه ليعمل في مستشفى الزرقاء الحكومي ليتم اصابته قبل حوالي اسبوع بفيروس كورونا الا انه اليوم ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بإصابته .