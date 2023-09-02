كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

الوكيل الإخباري -

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بلغت كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى 583.203 طن، السبت، وبلغت كمية الخضار 14.399 طن، والفواكه 568.804 طن.ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر الباذنجان بين 15 و 25 قرشاً، البطاطا بين 25 و55 قرشاً، والبندورة بين 15 و25 قرشاً، الدوالي بين 150 و 500 قرشًا، وسعر الخس الأحمر بين 300 و 350 قرشًا، وسعر البروكلي بين 150 و250 قرشًا، وسعر الباميا بين 100 و 200 قرشًا، وسعر فاكهة التنين بين 800 و 900 قرشًا، وسعر ملوخية "فرط" 15 و25 قرشًا.وتراوح سعر كل من التوت والتوت البري "بلوبيري" بين 800 و 900 قرشا، وسعر الفستق الحلبي بين 500 و 600 قرشا، وسعر الرمان بين 250 و 300 قرشا، وسعر كيلو التفاح بين 150 و 200 قرشا.