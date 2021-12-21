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الثلاثاء، 21-12-2021 12:01 م

لا اغلاقات ولا مداهمات مياه في عمان

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، أنه لم تسجل أي حالة مداهمة مياه الأمطار للمنازل في العاصمة خلال 24 ساعة الماضية. 

وبيّن الرحامنة لـ " الوكيل الإخباري " أن كل الطرق والأنفاق والجسور سالكة، ولا يوجد أي اغلاقات خلال المنخفض الجوي. 

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وأضاف أن كوادر الأمانة تعمل على مدار الساعة، مبيناً أن حالة الطوارئ القصوى مياه ما زالت مفعلة. 

وتشهد المملكة أمطاراً غزيرة وتساقط للثلوج في مختلف محافظات المملكة  منذ أمس الاثنين. 

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