لا اغلاقات ولا مداهمات مياه في عمان

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، أنه لم تسجل أي حالة مداهمة مياه الأمطار للمنازل في العاصمة خلال 24 ساعة الماضية.



وبيّن الرحامنة لـ " الوكيل الإخباري " أن كل الطرق والأنفاق والجسور سالكة، ولا يوجد أي اغلاقات خلال المنخفض الجوي.

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