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الأربعاء، 01-02-2023 09:01 ص

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال مندوبا الإدارات المرورية إن نشامى المرور انتشروا منذ ساعات الصباح الباكر لكشف جميع الطرق والتأكد من خلوها من أي عائق والعمل ضمن الرقابة مرورية على مدار الساعة .

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وبين مندوبا الإدارات المرورية خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه لم يتم التعامل مع أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الحوادث المرورية، موضحين أن التتابع القريب وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة كالانشغال بمشتتات الانتباه أبرز مسبباتها.


وبين التقرير أنه تم التعامل خلال ساعات الصباح مع عدة عوائق مرورية سببت أثراً مرورياً بعدة طرق، مثل تدهور 3 مركبات بمواقع مختلفة بالعاصمة عمان، بالإضافة لتعطل حافلة على مدخل النفق الرابع.


وأضاف بأن فقدان السيطرة الناتجة عن الانزلاق من قبل سائق مركبة نتج عنه صدم 5 مركبات قبل مجمع الشمال، دون وقوع إصابات بشرية .


وتابع التقرير بأن تدهور مركبة ( ديانا) داخل نفق الرابع وتعطل حافلة عند مخرج نفق الشرق الاوسط وصدم واستقرار مركبة على الجزيرة الوسطية على مدخل نفق عبدون بالإضافة لصدم مركبة بعمود كهرباء ما بعد اشارات القلعة نتج عنه 3 إصابات متوسطة.


وعن الحوادث التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية نوه التقرير إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم لـ5 مركبات 4 منهن مركبات شحن ما بعد مثلث الأبيض، وتدهور مركبة (ديانا) واصطدامها بعمود حيث نتج عن الحادث 3 إصابات بالإضافة لتعطل مركبة أعلى رأس النقب.

 




 

 


 

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