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السبت، 07-11-2020 05:19 م

لجان خاصة لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة قررت ولأول مرة تشكيل لجان خاصة لتدقيق واحتساب النتائج النهائية للانتخابات في الأقاليم الثلاثة بالمملكة.
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واضاف المومني أن تشكيل اللجان يهدف إلى احتساب الأصوات وتدقيقها بشكلها النهائي في الدوائر الانتخابية في الأقاليم الثلاثة، وعدم اقتصارها على اللجنة المركزية الخاصة بعمان لتسريع التدقيق وعدم التأخير بإعلان النتائج، موضحا أن هذا اللجان تشكل بموجب القانون والتعليمات.

وأشار إلى أن إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر سيجري بعد مصادقة مجلس مفوضي الهيئة عليها. 

 




 

 


 

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