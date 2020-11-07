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السبت، 07-11-2020 01:29 م

مشددا على اتخاذ الإجراءات الوقائية عند الاقتراع

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

حج
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئـــة، الدكتور بسام حجاوي، أن وزارة الصحة ، تسعى جاهدةً لتعــزيز المنظومــة الصحية للعمل على منع انهيارها في ظلّ ارتفاع إصابات ووفيات كورونا، في المملكة.

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ولفت حجاوي ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك تقييما بشكل دوري ، حيال مُستجدّات الوضع الوبائي في الأردن ، وعلى ضوئها يتم اتخاذ القــرار المناسب .

 

وعـــرّج على الانتخابات النيابية ، لافتا أن "العرس الديمقراطي" استحقاق دستوري ، ويُجدر المشاركه بالاقتراع ، محذّرا من عدم ارتداء الكمامة ، و عدم العمل بالتباعد الاجتماعي، للحفاظ على الصحة العامة .

 

" اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تقوم بدراسة التوصيات على أكمل وجه، كما وسيتم تقييم الوضع الراهن ، بعد الانتخـــابات ، وهنالك قرارات ولا نعلم ماهيتها وسيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع الدوري ، وستتضح معالم ذلك ، خلال الأيام القليلة القادمة"، وفق حجاوي.

 

وأوضح حجاوي ، أن وزارة الصحة ، تقوم بتنفيذ خطّتها للاستعداد حيال القفزات بأعداد الإصابات والوفيات ، خاصة أمام استمرار الجائحة في فصل الشتاء ، وعلى وقــع الانتخابات النيابية ، والتي تتمثّل برفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ، والإسراع في إظهار نتائج الفحوصات المخبرية بشأن فيروس كورونا، عدا عن تعزيز الكوادر الطبية في مختلف المستشفيات بكوادر أخرى ، نتيجة للضغط الحاصل عليها.

 

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