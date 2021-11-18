لجنة الأوبئة : لن نوصي بإغلاقات شاملة أو جزئية

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الخميس، إنّ اللجنة لن توصي بإغلاقات (شاملة أو جزئية)، لأنها غير مجدية حاليا.



وأضاف، أن الإغلاقات لن تعطي نتائج والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة حاليا "مناسبة"، مشيرا إلى أنه لا "يمكن التنبؤ بتغيير الإجراءات بالفترة المقبلة لأن جائحة فيروس كورونا ديناميكية (متغيرة)".



وأكّد، أن الإغلاقات أو إلغاء التعليم الوجاهي، أيضا لا نتائج لها، لأن "المجتمع هو المجتمع".



ودعا، إلى "أخذ اللقاح المضاد لكورونا لضمان المناعة التي تكفل الوقاية من المرض، والالتزام بالإجراءات وعدم مخالفة القوانين والأنظمة في الفعاليات التي يجب أن تكون تحت إجراءات تكفل البروتوكولات الموضوعة من أجل تنفيذها".



"مستمرون في الإجراءات الجديدة والوضع الوبائي يُراقب وفق مؤشرات عديدة"، وفقا لحجاوي الذي أشار إلى أن "العالم يمر في موجات".



في الأردن حسب حجاوي، القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية هي ضمن المعقول وأغلب الإصابات غير مترافقة مع أعراض وتكون للأشخاص غير المطعمين.



وبين، أن المؤشرات ونسب الإشغالات والإدخالات إلى المستشفى ضمن حد يمكن للنظام الصحي أن يسيطر عليها، لكن القلق عالمي من الجائحة.



وأوضح، أن القرارات تتخذ بناء على الحالات النشطة، والحالات يجب أن تلتزم التزاما معنويا طيلة فترة الحجر، حيث شددنا الرقابة على كل الفعاليات التي تحدث، وتفعيل أوامر الدفاع.

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