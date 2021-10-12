لجنة الاوبئة : ارتداء الكمامة خفّض نسبة انتشار الأمراض

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي انه فيما يتعلق بارتفاع أعداد الاصابات في الأسبوع الوبائي الماضي بأننا نجحنا في المرحلتين الأولى والثانية من الانفتاح، أما المرحلة الثالثة فكانت فتح الفعاليات التي يكون أعداد المشاركين بها كبيرة (المهرجانات والمؤتمرات والمسيرات واللقاءات) وفي نفس الوقت فتح (المدارس، والجامعات) .



واكد الحجاوي انه إذا لم يلتزم الناس بالاجراءات الوقائية في هذه المرحلة فلا بدّ أن يتأثر الرقم ، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة في العام الماضي وفي فصل الشتاء المنصرم خفّض نسبة انتشار الانفلونزا الموسمية والأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل كبير جدا.

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