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الثلاثاء، 16-11-2021 08:13 م

لجنة الاوبئة : ارتفاع اصابات كورونا قد يؤدي لنتائج وخيمة

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الوكيل الاخباري - أكدت رئيس المركز الوطني بمكافحة الاوبئة والامراض السارية رائدة قطب أن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا قد يؤدي الى نتائج وخيمة في المستقبل إذا لم نتخذ الاحتياطات بالوقت المناسب.

وقالت القطب في مداخلة عبر المملكة، إن الارتفاع بالاصابات تدريجي لكنه لدى كافة الفئات العمرية وفي كافة المحافظات.

وأضافت، أن التهاون في التعامل بالاجراءات او الاستهانة بها في أي من التجمعات يساهم بانتشار الوباء بشكل أكبر.

وبينت القطب أن لا يمكن وصف الارتفاع هذا بالتحصيل الطبيعي، مؤكدة أن التطعيم يفشل الانتشار بين افراد المجتمع، داعية من تلقى اللقاح قبل 6 اشهر الى الاقبال على الجرعة الثالثة المعززة خاصة فئات ذوي الاختطار.

وأشارت الى ضرورة تلقي الفئات العمرية من 12 عاما وفوق اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنه رغم قلة خطورة اصابتهم لكن يمكن للأطفال نقل الاصابات الى الاشخاص من الفئات العمرية ذوي الاختطار.

وأكدت أن هناك أعداد لا بأس بها من طلبة المدارس تصاب بالفيروس، مشيرة إلى أن تطعيم هذه الفئة تكسر حلقة انتشار كورونا وتحمي فئات ذوي الاختطار.

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